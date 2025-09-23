العراق .. ارتفاع طفيف في معدل التضخم الشهري خلال آب الماضي

شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، تسجيل ارتفاع طفيف في معدل التضخم خلال شهر آب/أغسطس الماضي بنسبة (0.8%)، مقارنةً مع شهر تموز/ يوليو الماضي الذي شهد انخفاضًا بمعدل (0.1%).

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في بيان إن معدل التضخم السنوي لشهر آب 2025 انخفض بنسبة (1%) مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي 2024.

وعزا الهنداوي الارتفاع في معدل التضخم الشهري إلى زيادة أسعار ثلاثة أقسام رئيسة، إذ ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة (1.7%)، وقسم السكن بنسبة (0.1%)، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة (0.6%).

في المقابل، شهدت أربعة أقسام أخرى انخفاضًا في أسعارها، فيما استقرت أسعار خمسة أقسام عند مستوياتها المسجلة في شهر تموز الماضي.