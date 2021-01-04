العراق: اتفاق أوبك قلل من تداعيات كورونا

شفق نيوز/ أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الاثنين، أن اتفاق أوبك لخفض الإنتاج أسهم في التقليل من تداعيات كورونا.

وقال عبد الجبار في تصريح اوردته الوكالة الرسمية واطلعت عليه شفق نيوز، إنه "شارك، اليوم، في الاجتماع الوزاري لمراقبة الإنتاج Jmmc والمنبثق عن الدول المصدرة للنفط (أوبك)، عبر الدائرة التلفزيونية".

وأكد وزير النفط، "حرص الدول المنتجة للنفط في (أوبك) والمتحالفين معها في الحفاظ على توازن واستقرار السوق النفطية العالمية، من خلال الالتزام بخطط خفض الإنتاج، لمواجهة تداعيات وباء كورونا".

وأوضح أن "الاجتماعات تهدف إلى متابعة تطورات السوق النفطية، والاطلاع على التقارير الفنية التي تعدها الجهات المعنية في المنظمة، من أجل وضع التوصيات اللازمة لخطط المنظمة والدول المتحالفة معها".

وأكد أن "اتفاق أوبك لخفض الإنتاج قد أسهم في التقليل من تداعيات وتأثير فيروس كورونا على استقرار وأسعار النفط الخام في الأسواق العالمية".