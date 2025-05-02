العراق: اتفاق سيمنز سيولد 14 ألف ميغاواط من الطاقة بالوقود المحلي

شفق نيوز/ اكدت وزارة الكهرباء، يوم الجمعة، ان الاتفاق المبرم مع شركة سيمنس والخاص بتوليد 14 ألف ميغاواط من الطاقة، سيتم الشروع به اعتماداً على الوقود ‏المحلي، مما يضمن استدامة تشغيل المحطات بكفاءة عالية.

وذكر بيان لوزارة الكهرباء ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الوزير زياد علي فاضل, عقد لقاءً مثمراً مع الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس ‏الألمانية كرستيان بروخ عقب توقيع المرحلة الثالثة من اتفاقية التعاون المشتركة التي ستضيف ‏‏(14) ألف ميغاواط للشبكة الوطنية من خلال محطات توليدية حديثة ستنتشر في مختلف أنحاء ‏البلاد".

وأضاف ان "اللقاء تمحور حول آليات تسريع تنفيذ بنود الاتفاقية الجديدة، وتشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة ‏المشروعات الاستراتيجية وتذليل العقبات أمام إنجازها وفق الجداول الزمنية المحددة".

وقال الوزير وفقا للبيان: "استطعنا تحويل المرحلة الثانية من الاتفاقية من مذكرات تفاهم إلى عقود ‏بنسبة (100%)"، مشيراً إلى أن "المحطات الجديدة التي ستشيدها سيمنس ستعتمد على الوقود ‏المحلي، مما يضمن استدامة تشغيل المحطات بكفاءة عالية".

وأوضح ان "الشراكة الاستراتيجية مع سيمنس ستنعكس إيجاباً على استقرار المنظومة الكهربائية ‏للسنوات المقبلة وستحدث نقلة نوعية في ساعات التجهيز للمواطنين"، مشدداً على "أهمية التعاون ‏مع الشركات العالمية ذات الخبرة والكفاءة مثل شركة سيمنس الألمانية".

بدوره، أثنى الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس على النهج الجديد لوزارة الكهرباء، ولاسيما في مجال ‏الصيانات الدورية للمحطات, وقال: "نقدر الرؤية المتطورة للوزارة في إسناد أعمال الصيانة ‏للشركات المصنعة الأصلية بدلاً عن الاعتماد على وسطاء كما كان سائداً في السنوات الماضية "، وفقا للبيان.

واكد أن "برامج الصيانة التي نفذتها سيمنس خلال العامين الماضي والحالي حققت معدلات ‏موثوقية استثنائية دون تسجيل أي حوادث فنية".