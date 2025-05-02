العراق: اتفاق سيمنز سيولد 14 ألف ميغاواط من الطاقة بالوقود المحلي
شفق نيوز/ اكدت وزارة الكهرباء، يوم الجمعة، ان الاتفاق المبرم مع شركة سيمنس والخاص بتوليد 14 ألف ميغاواط من الطاقة، سيتم الشروع به اعتماداً على الوقود المحلي، مما يضمن استدامة تشغيل المحطات بكفاءة عالية.
وذكر بيان لوزارة الكهرباء ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الوزير زياد علي فاضل, عقد لقاءً مثمراً مع الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الألمانية كرستيان بروخ عقب توقيع المرحلة الثالثة من اتفاقية التعاون المشتركة التي ستضيف (14) ألف ميغاواط للشبكة الوطنية من خلال محطات توليدية حديثة ستنتشر في مختلف أنحاء البلاد".
وأضاف ان "اللقاء تمحور حول آليات تسريع تنفيذ بنود الاتفاقية الجديدة، وتشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة المشروعات الاستراتيجية وتذليل العقبات أمام إنجازها وفق الجداول الزمنية المحددة".
وقال الوزير وفقا للبيان: "استطعنا تحويل المرحلة الثانية من الاتفاقية من مذكرات تفاهم إلى عقود بنسبة (100%)"، مشيراً إلى أن "المحطات الجديدة التي ستشيدها سيمنس ستعتمد على الوقود المحلي، مما يضمن استدامة تشغيل المحطات بكفاءة عالية".
وأوضح ان "الشراكة الاستراتيجية مع سيمنس ستنعكس إيجاباً على استقرار المنظومة الكهربائية للسنوات المقبلة وستحدث نقلة نوعية في ساعات التجهيز للمواطنين"، مشدداً على "أهمية التعاون مع الشركات العالمية ذات الخبرة والكفاءة مثل شركة سيمنس الألمانية".
بدوره، أثنى الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس على النهج الجديد لوزارة الكهرباء، ولاسيما في مجال الصيانات الدورية للمحطات, وقال: "نقدر الرؤية المتطورة للوزارة في إسناد أعمال الصيانة للشركات المصنعة الأصلية بدلاً عن الاعتماد على وسطاء كما كان سائداً في السنوات الماضية "، وفقا للبيان.
واكد أن "برامج الصيانة التي نفذتها سيمنس خلال العامين الماضي والحالي حققت معدلات موثوقية استثنائية دون تسجيل أي حوادث فنية".