العراقي يلامس 850 ألفاً.. أسعار الذهب تواصل الهبوط في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الخميس، تراجعاً في الأسواق المحلية ببغداد، وأربيل وسط تباين أسعار الصرف في التعاملات الصباحية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 880 الف دينار، وسعر الشراء 876 ألفاً، فيما سجلت أمس الأربعاء 897 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 850 ألفاً، وبلغ سعر الشراء 846 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 880 الفاً و 890 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 850 الفاً و860 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 934 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 891 ألفاً، وعيار 18 سعر بيع 764 ألف دينار.

ويأتي هذا التراجع في أسعار المعدن النفيس تزامناً مع استقرار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتُسجلا 156,850 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار وهي الأسعار ذاته ليوم أمس، في حين شهدت الأسواق المحلية في أربيل انخفاضا إذ بلغ سعر البيع 156,650 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156,550 ديناراً مقابل 100.

يُذكر أن سعر الذهب عيار 21 في الأسواق العراقية كان قد تجاوز حاجز المليون دينار للمرة الأولى في تاريخه في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، علماً أن تسعير الذهب محلياً يعتمد على معادلة حسابية تربط سعر الأونصة عالمياً بسعر صرف الدولار في الأسواق الموازية.