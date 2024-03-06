العراقي للتجارة والتأمين ينضمان لإيقاف استقطاع الأقساط

شفق نيوز/ أنضم المصرف العراقي للتجارة TBI وشركة التأمين العراقية، يوم الأربعاء، الى مصرفي الرشيد والرافدين الحكوميين بإيقاف استقطاع أقساط القروض لشهر واحد، فيما حددت وزارة المالية موعد استئناف استقطاعها.

وقال المصرف العراقي للتجارة TBI، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "نعلن عن إيقاف استقطاع أقساط القروض للموظفين المقترضين كافة لمدة شهر واحد فقط بمناسبة حلول الشهر الفضيل، وتأجيل استيفائها بعد انقضاء شهر رمضان".

وبين أن ذلك جاء "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإيقاف استقطاع أقساط القروض للموظفين كافة بمناسبة حلول شهر".

من جانبها أكدت وزارة المالية، قرار ايقاف استيفاء الاقساط الشهرية للسلف والقروض في المصارف والاقساط التأمينية في شركات التأمين.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ولقرب حلول شهر رمضان المبارك تقرر ايقاف استيفاء الاقساط الشهرية للسلف والقروض الممنوحة للموظفين (المدني والعسكري) والمتقاعدين من المصارف التابعة لوزارة المالية وايقاف استقطاع الاقساط التأمينية عن السلف والقروض في شركات التأمين على ان يستأنف الاستقطاع بعد عيد الفطر المبارك .

وبينت أن هذه المبادرة تأتي لتخفيف العبء عن كاهل المستفيدين من القروض والسلف الحكومية ومراعاة الظرف المعيشي لموظفي الدولة والمتقاعدين وزيادة الحاجة الاستهلاكية في هذا الشهر الفضيل .