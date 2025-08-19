العراقيون يشترون 665 منزلاً في تركيا خلال 7 أشهر من العام الحالي

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الثلاثاء، أن العراقيين اشتروا 665 منزلا في تركيا خلال 7 أشهر من العام 2025.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراق جاء خامسا بين دول العالم بشراء المنازل في تركيا حيث بلغ ما اشتروه 665 منزلا في الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري".

وأضافت أن "العراق اشترى خلال شهر كانون الثاني/يناير 103 منازل ثم انخفض في شهر شباط/فبراير إلى 99 منزلا لينخفض في شهر آذار/مارس إلى 72 منزلاً وينخفض في شهر نيسان/أبريل 70 منزلا، ويرتفع إلى 104 منازل في شهر أيار/مايو، لينخفض إلى 97 منزلا في حزيران/يونيو، ويرتفع في تموز/يوليو إلى 120 منزلا".

وأشارت الهيئة إلى أن "شراء المنازل من قبل العراقيين ارتفع في الأشهر السبعة الاولى بنسبة 7% عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت تلك المشتريات 618 منزلا، ومنخفضاً بنسبة 52% عن العام 2023 التي بلغت المشتريات 1188 منزلا".

وبينت أن "الروس كانوا أكثر المشترين للمنازل في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بـ 1970 منزلا، تلاهم الإيرانيون بـ 970 ، وبعدهم الأوكرانيون 782 منزلا، ثم ألمانيا 690 منزلا".

وطالما تصدر العراقيون دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان 2022 بعد هيمنة روسيا على العقارات التركية.