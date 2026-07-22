العراقيون يشترون 539 عقاراً في تركيا خلال 6 أشهر

شفق نيوز- أنقرة

أظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية، يوم الأربعاء، أن المواطنين العراقيين اشتروا 539 عقاراً في تركيا خلال النصف الأول من عام 2026.

ووفقاً للبيانات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، توزعت هذه العقارات بواقع 519 منزلاً و20 عقاراً تجارياً.

وأوضحت البيانات أن عدد المنازل التي اشتراها العراقيون بلغ 106 منازل في شهر كانون الثاني، و74 منزلاً في شباط، و80 منزلاً في آذار، و66 منزلاً في نيسان، قبل أن يرتفع إلى 95 منزلاً في أيار و98 منزلاً في حزيران.

كما أظهرت البيانات أن العراقيين اشتروا 5 عقارات تجارية في كانون الثاني، و5 في شباط، و3 في آذار، وعقارين في نيسان، وعقاراً واحداً في أيار، و4 عقارات في حزيران، ليصل إجمالي العقارات التجارية إلى 20 عقاراً خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

وتعكس هذه الأرقام استمرار اهتمام المواطنين العراقيين بسوق العقارات التركية، سواء لأغراض السكن أو الاستثمار، مع بقاء العراق ضمن الجنسيات الأكثر نشاطاً في شراء العقارات من الأجانب في تركيا خلال الفترة المذكورة.