العراقيون يشترون أكثر من 900 منزل في تركيا خلال 9 أشهر

شفق نيوز– أنقرة

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، اليوم الأربعاء، أن العراقيين اشتروا أكثر من 900 منزل في تركيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2025.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن العراق جاء خامس دول العالم في شراء المنازل بتركيا، حيث بلغ عدد العقارات التي اشتراها العراقيون 929 منزلًا خلال تسعة أشهر من العام الحالي.

وأضافت أن العراقيين اشتروا 103 منازل في كانون الثاني، و99 منزلاً في شباط، و72 في آذار، و70 في نيسان، ثم ارتفع العدد إلى 104 منازل في أيار، وانخفض إلى 97 منزلاً في حزيران، قبل أن يرتفع إلى 120 في تموز، و118 في آب، و146 منزلًا في أيلول.

وأشارت الهيئة إلى أن شراء المنازل من قبل العراقيين ارتفع بنسبة 3.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت فيها المشتريات 893 منزلًا، لكنه انخفض بنسبة 41% عن عام 2023 الذي سجل 1599 منزلًا.

وبيّنت أن الروس تصدروا قائمة المشترين للمنازل في تركيا خلال الفترة ذاتها بـ2520 منزلًا، تلاهم الإيرانيون بـ 1327 منزلًا، ثم الأوكرانيون بـ 1018 منزلًا، والألمان بـ929 منزلًا.

يُذكر أن العراقيين تصدروا قائمة شراء العقارات في تركيا منذ عام 2015، قبل أن يتراجع ترتيبهم إلى المركز الثاني بعد إيران في مطلع عام 2021، ثم إلى المركز الثالث منذ نيسان 2022 عقب هيمنة الروس على سوق العقارات التركية.