العراقيون يشترون أكثر من 1400 عقار في تركيا خلال 8 أشهر

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاثنين، أن العراقيين اشتروا أكثر من 1400 عقار خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وذكرت الهيئة في جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العراقيين اشتروا منذ كانون الثاني ولغاية آب من العام الحالي 1408 عقارات في تركيا، بانخفاض بلغ 71% عن نفس الفترة من العام الماضي 2022 التي بلغ فيها شراء العقارات في تركيا من قبل العراقيين 4822 عقاراً".

وبينت أن "شراء العراقيين للعقارات في تركيا تراجع تدريجياً للأشهر الخمسة من العام الحالي قبل أن ترتفع قليلاً لأشهر حزيران وتموز وآب".

وأوضحت أن "العراقيين اشتروا خلال كانون الثاني الماضي 229 عقاراً ليتراجع في شهر شباط إلى 173 عقاراً ومن ثم تراجع في شهر آذار إلى 165 عقاراً وفي شهر نيسان 124 عقاراً وتراجع إلى 118 عقاراً لشهر أيار ومن ثم ارتفع قليلاً إلى 175عقاراً في حزيران وارتفع في تموز إلى 204 عقارات وارتفع في آب إلى 220 عقاراً".

وأضافت أن "العراقيين احتلوا المرتبة الثالثة خلال ثمانية أشهر من حيث شرائهم للعقارات في تركيا بعد كل من الروس الذين بلغ شرائهم للعقارات 7961 عقاراً، والإيرانيين 3271 عقاراً، ثم جاء الأوكرانيين رابعاً 1219 عقاراً، ثم كازاخستان خامساً بـ 1001 عقار".