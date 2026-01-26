العراقيون يشترون أكثر من 1200 منزل خلال عام في تركيا

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاثنين، أن العرقيين اشتروا أكثر من 1200 منزل في تركيا خلال عام 2025.

وذكرت الهيئة، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "العراق جاء خامس الدول العالم بشراء المنازل في تركيا حيث بلغ ما اشتروه الف و292 منزلا في خلال عام 2025".

وأضافت أن "العراق اشترى خلال شهر كانون الثاني 103 منازل ثم انخفض في شهر شباط الى 99 منزلا ولينخفض في شهر اذار الى 72 منزلا ولينخفض في شهر نيسان 70 منزلا وليرتفع الى 104 منازل في شهر ايار لينخفض الى 97 في حزيران وليرتفع في تموز الى 120 منزلا فيما اشترى 118 منزلا في اب و146 منزلا في ايلول و126 منزلا في تشرين الاول و104 منازل في نشرين الثاني و133 منزلا في كانون الاول.

واشارت الهيئة الى أن "شراء المنازل من قبل العراقيين انخفض في 2025 بنسبة 0.77 % عن نفس الفترة من العام 2024 التي بلغت تلك المشتريات 1.302 منزلا ومنخفضا بنسبة 32% عن عام 2023 التي بلغت المشتريات 1917 منزلا".

وبينت أن "الروس كانوا أكثر المشترين للمنازل في الاشهر خلال العام الماضي 3649 منزلا تلاه الايرانيين 1878 ومن ثم الاوكرانينين 1545 منزلا ومن ثم المانيا 1376 منزلا".

ولطالما تصدر العراقيون، دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان 2022 بعد هيمنة روسية على العقارات التركية.