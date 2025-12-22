العراقيون يشترون أكثر من ألف منزل في تركيا خلال 10 أشهر

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاثنين، أن العراقيين اشتروا أكثر من ألف منزل في تركيا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025.

وذكرت الهيئة، في تقرير اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن العراق حلّ خامساً عالمياً في شراء العقارات داخل تركيا، بعدد بلغ 1159 منزلاً خلال 10 أشهر من العام الحالي.

وبيّنت أن العراقيين اشتروا 103 منازل في شهر كانون الثاني/يناير، ثم تراجع العدد إلى 99 منزلاً في شباط/فبراير، و72 منزلاً في آذار/مارس، و70 منزلاً في نيسان/أبريل، قبل أن يرتفع إلى 104 منازل في أيار/مايو، ثم ينخفض إلى 97 منزلاً في حزيران/يونيو، ويعود للارتفاع في تموز/يوليو إلى 120 منزلاً، و118 منزلاً في آب/أغسطس، و146 منزلاً في أيلول/سبتمبر، و104 منازل في تشرين الأول/أكتوبر.

وأشارت الهيئة، إلى أن شراء العراقيين للمنازل في تركيا ارتفع خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت فيها المشتريات 1027 منزلاً، في حين انخفض بنسبة 23% مقارنة بعام 2023، الذي سجّل 1723 منزلاً.

ولفتت إلى أن الروس تصدّروا قائمة الأجانب الأكثر شراءً للمنازل في تركيا خلال الفترة المذكورة بـ3145 منزلاً، تلاهم الإيرانيون بـ1646 منزلاً، ثم الأوكرانيون بـ1348 منزلاً، فالألمان بـ1271 منزلاً.

وتصدر العراقيون دول العالم في شراء العقارات في تركيا منذ عام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع إلى المركز الثاني بعد إيران مطلع عام 2021، ثم إلى المركز الثالث منذ نيسان/أبريل 2022، عقب هيمنة الروس على سوق العقارات التركية.