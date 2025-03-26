العراقيون يشترون اكثر من 200 عقار في تركيا خلال 2025

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاربعاء، عن شراء المواطنين العراقيين أكثر من 200 عقار في أول شهرين من العام 2025ِ

وقالت الهيئة في جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراقيين اشتروا خلال أول شهرين وابتداءً من كانون الثاني/ يناير ولغاية شباط / فبراير 202 عقار في تركيا بانخفاض بلغ نسبته 4.27٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2024 التي بلغ فيها شراء العقارات في تركيا من قبل العراقيين بواقع 211 عقاراً".

وأشارت إلى أن "العراقيين احتلوا المرتبة الثالثة في شراء العقارات من تركيا خلال هذه الفترة بعد كل من: الروس الذي بلغ شراءهم للعقارات في تركيا 504 عقارات، واشترى الايرانيون 295 عقارا، ثم جاء الأوكرانيون حلوا بالمرتبة الرابعة 180 عقارا، والألمان بالمرتبة الخامسة 156 عقارا، واذربيجان سادسا بعدد 137 عقارا".