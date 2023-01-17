العراقيون يحتلون المرتبة الثالثة بشراء العقارات في تركيا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الثلاثاء، ان العراقيين جاءوا بالمرتبة الثالثة بين أكثر الشعوب بشراء للعقارات في تركيا خلال شهر كانون الأول الماضي.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "مبيعات المنازل في تركيا للأجانب انخفضت بنسبة 18.6٪ في كانون الأول 2022 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وأصبحت 6 الاف و386 منزلًا، حصلت أنطاليا على المرتبة الاولى بواقع الفي و465 منزلا، وجاءت اسطنبول في المرتبة الثانية بمبيعات الف و968 منزلًا، ثم مرسين بواقع 663 منزلا ".

واضافت ان "تركيا باعت خلال العام 2022 من العام الحالي 67 الفا و490 منزلا للأجانب وبنسبة ارتفاع بلغت 15.2% عن نفس الفترة من العام السابق".

كما أشارت الهيئة إلى ان "الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال كانون الاول وبعدد الفي و 403 منازل"، وجاء الايرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 675 منزلاً، والعراقيون ثالثا وبعدد بـ 435 منزلا، واوكرانيا رابعا بعدد 306 منازل، وكازخستان خامسا وبعدد 266 منزلا".

ويتصدر العراقيون في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد ايران مع بداية العام 2021، قبل ان يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان الماضي بعد هيمنة روسية على العقارات التركية .