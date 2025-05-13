العراقيون يحتلون المرتبة الاولى بين العرب في السياحة إلى تركيا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، أن العراق جاء بالمرتبة الاولى في اعداد السياح العرب في الربع الأول من العام الحالي.

وقالت الوزارة في احصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان العراق جاء على رأس الدول العربية في عدد السياح خلال الربع الأول من العام 2025 حيث بلغ أعداد السائحين بلغت 186 ألفا و310 اشخاص، تليه السعودية بـ 103 آلاف و9 سائحين، وجاءت الجزائر ثالثا بـ 63 الف سائح، من ثم ليبيا رابعا بـ 42.4 الف سائح ولبنان خامسا بـ 41.7 الف سائح.

وتابعت ان المغرب جاءت سادسا مع 40.1 ألف سائح، والاردن سابعاً بـ 39.7 الف سائح وجاءت مصر ثامناً بـ 39.4 الف سائح، والكويت عاشرا بـ 35.5 الف سائح، واخيرا تونس بـ 31.6 الف سائح.