العراقيون يحافظون على مرتبتهم ضمن أكثر الشعوب شراءً للعقارات في تركيا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الجمعة، أن العراقيين جاءوا بالمرتبة الثالثة من بين أكثر الشعوب شراءً للعقارات في تركيا خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "مبيعات المنازل في تركيا للأجانب انخفضت بنسبة 0.6٪ في كانون الثاني من العام 2023 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وأصبحت 4 الاف و161 منزلًا، حصلت انطاليا على المرتبة الأولى بواقع الف و592 منزلا، وجاءت اسطنبول في المرتبة الثانية بمبيعات الف و380 منزلًا، ثم مرسين بواقع 331 منزلا ".

واشارت إلى ان "الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال كانون الثاني وبعدد الف و 557 منزلا ، وجاء الايرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 526 منزلاً، والعراقيون ثالثا وبعدد بـ 229 منزلا، واوكرانيا رابعا بعدد 157 منزلا، وكازخستان خامسا وبعدد 155 منزلا".

ويتصدر العراقيون في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أنهم تراجعوا إلى المركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجعوا للمركز الثالث منذ شهر نيسان العام 2022 بعد هيمنة روسية على العقارات التركية .