العراقيون يتقدمون مرتبةً بشراء العقارات في تركيا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاربعاء، ان العراقيين كانوا رابعاً أكثر الدول بشراء العقارات التركية خلال نوفمبر/ تشرين الثاني .

هذا وكانت الهيئة قد ذكرت في منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أن العراقيين تراجعوا إلى المرتبة الخامسة بين أكثر الدول شراءً للعقارات في تركيا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن كانوا في المرتبة الثالثة في شهر أيلول/ديسمبر الماضي.

وقالت الهيئة في تقرير احدث تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان مبيعات المنازل في تركيا ارتفعت بنسبة 63.6% في نوفمبر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وبلغت 153 ألف و14 منزلاً.

وكانت المحافظات التي سجلت أعلى عدد من مبيعات المنازل هي إسطنبول بـ 26 ألف و320 منزلاً، وأنقرة بـ 14 ألف و916 منزلاً، وإزمير بـ 8 آلاف و583 منزلاً، في حين كانت المحافظات التي سجلت أقل عدد من مبيعات المنازل هي بايبورت بـ 89 منزلاً، وتونجيلي بـ 99 منزلاً، وهكاري بـ 121 منزلاً.

كما أشارت الهيئة إلى أن "الروس تصدروا باقي الدول الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال شهر نوفمبر وبعدد 421 منزلا، وجاء الايرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 200 منزل، وجاءت اوكرانيا ثالثا بـ 160 منزلا ، وتلاها العراق بالمرتبة الرابعة 147 منزلا ، وتلاه ألمانيا بالمرتبة الخامسة 115 منزلا ، تلتها كازاخستان بالمرتبة السادسة 76 منزلا ،وجاءت أذربيجان بالمرتبة السابعة 74 منزلا ، وجاء السعودية الثامنه بـ 69 منزلا، وجاءت الصين تاسعا 65 منزلا والمملكة المتحدة عاشرا بـ 50 منزلا.

وطالما تصدر العراقيون دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان 2022 بعد هيمنة روسيا على العقارات التركية.