العراقيون يتصدرون مشتري العقارات في الأردن

شفق نيوز - بغداد / عمان

تصدّر العراقيون قائمة الجنسيات الأكثر شراءً للعقارات في الأردن خلال 10 أشهر من العام 2025، وفق بيانات نشرتها "انفوكس".

وأظهرت البيانات أن العراقيين اشتروا 448 عقاراً، وهو ما يعكس استمرار اهتمامهم الشديد بالسوق العقارية الأردنية.

وجاء في المرتبة الثانية السعوديون بـ 325 عقاراً، بينما حلّ السوريون في المركز الثالث بعدد 196 عقاراً، تلتهم الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة بـ 143 عقاراً.

وتظهر هذه الأرقام تنوعاً واضحاً في حركة الاستثمار العقاري بالمملكة، وسط استمرار جاذبية السوق الأردنية للمقيمين والأجانب على حد سواء.