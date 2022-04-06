العراقيون يتصدرون قائمة مشتري العقارات في الأردن

شفق نيوز/ أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن قيمة المبيعات العقارية في الأردن ارتفعت 37 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 1.42 مليار دينار (1.98 مليار دولار)، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وتشير الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة إلى أن العراقيين تصدروا قائمة المشترين الأجانب باستثمارات بلغت 25.9 مليون دينار، يليهم السعوديون باستثمارات قدرها 16.2 مليون دينار.

وجاءت الجنسية الكويتية في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 4.01 مليون. (الدولار = 0.709 دينار)، وفقا لوكالة "رويترز".