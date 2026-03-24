العراقيون يتصدرون قائمة السياح العرب الوافدين إلى تركيا مطلع 2026

شفق نيوز - بغداد / انقرة

أظهرت بيانات حديثة لوزارة الثقافة والسياحة التركية، تصدّر العراق قائمة الدول العربية من حيث عدد السياح الذين زاروا البلاد خلال شهر شباط/ فبراير الماضي.

وذكرت الوزارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن عدد السياح العراقيين الوافدين إلى تركيا بلغ 67,592 سائحاً، متفوقاً بفارق كبير على بقية دول المنطقة.

وحلت الجزائر في المرتبة الثانية بواقع 20,413 سائحاً، تلتها المملكة العربية السعودية بـ 20,043 سائحاً، ثم مصر التي سجلت وفود 14,365 سائحاً.

كما تضمن القائمة حضوراً لبنانياً بواقع 13,633 سائحاً، فيما بلغت أعداد السياح من ليبيا 11,488 ومن المغرب 11,333، يليهم الأردن بـ 10,092 سائحاً.

واستقر عدد الوافدين من تونس عند 9,205 سائحين، بينما تذيلت الكويت القائمة بـ 4,245 سائحاً فقط خلال الشهر ذاته.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأرقام تؤكد مكانة العراق كأبرز سوق سياحية عربية لتركيا في مطلع 2026، مدفوعة بالقرب الجغرافي وتسهيلات السفر والروابط الثقافية والاقتصادية، ما يجعل تركيا الوجهة المفضلة للعائلات العراقية لأغراض الترفيه والتسوق.