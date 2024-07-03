العراقيون يتصدرون العرب بالسياحة إلى تركيا.. 68 ألف وافد خلال شهر

شفق نيوز/ حل العراق في مقدمة الدول العربية بعدد الزائرين إلى تركيا خلال شهر مايو /أيار من العام الحالي 2024، بحسب ما أعلنته وزارة الثقافة والسياحة التركية، يوم الأربعاء.

وذكرت الوزارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الزوار العراقيين إلى تركيا خلال أيار بلغ 68 ألفاً و791 سائحاً، منخفضة 1.87%عن نفس الشهر من العام 2023 الذي بلغ 84 الفاً و 193 سائحاً، و انخفض بنسبة 2.41 %عن العام 2022 الذي بلغ عدد السياح العراقيين 93 ألفاً و396 سائحا".

وأضافت الوزارة، أن "العراق جاء في مقدمة الدول العربية بعدد السياح الى تركيا خلال أيار العام الحالي، تليه السعودية ثانيا بعدد 67 ألفا و542 سائحا، ولبنان ثالثا بعدد 21 الفا و440 سائحا، ومن ثم الاردن رابعا بعدد 21 الفا و 329 سائحا، ثم الكويت خامسا بعدد 21 الفا و290 سائحا، والامارات سادسا بعدد 7 آلاف و448 سائحا، وقطر سابعا بـ3 آلاف و254 سائحاً، واليمن ألفين و469 سائحاً.