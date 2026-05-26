العراقيون يتصدرون السياح العرب إلى تركيا في نيسان 2026

أفادت بيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية، بأن العراقي تصدّر قائمة الدول العربية من حيث عدد السياح الذين زاروا تركيا خلال شهر نيسان/أبريل 2026.

وتابعت وكالة شفق نيوز، بيانات الوزارة التركية، التي أظهرت، أن عدد السياح العراقيين الذين زاروا تركيا، خلال الشهر المذكور، بلغ 60 ألفاً و625 سائحاً، متفوقاً بفارق كبير على بقية الدول العربية.

وأضافت أن السعودية جاءت في المرتبة الثانية بعدد 27 ألفاً و305 سائحين، تلتها الجزائر بـ23 ألفاً و789 سائحاً، ثم مصر بـ18 ألفاً و114 سائحاً.

وتابعت، أن المغرب سجل 15 ألفاً و760 سائحاً، تلتها ليبيا بـ13 ألفاً و616 سائحاً، ثم تونس بـ12 ألفاً و415 سائحاً، والأردن بـ9 آلاف و643 سائحاً.

وفي بقية الترتيب، جاءت لبنان بعدد 8 آلاف و746 سائحاً، فيما سجلت الكويت 1,446 سائحاً خلال الشهر ذاته.

وأشارت البيانات إلى أن تصدّر العراق يعكس استمرار كونه أبرز مصدر للسياح العرب إلى تركيا، مدفوعاً بعوامل القرب الجغرافي والتسهيلات في إجراءات السفر والروابط الثقافية والاقتصادية بين البلدين.