العراقيون يتراجعون للمرتبة الرابعة بشراء العقارات في تركيا وخبير يحدد الأسباب

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الثلاثاء، ان العراقيين تراجعوا الى المرتبة الرابعة بين أكثر الشعوب بشراء العقارات في تركيا خلال شهر نيسان/أبريل، وخبير يعدد الأسباب.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "مبيعات المنازل في تركيا للأجانب انخفضت بنسبة 60.3٪ في نيسان مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وأصبحت 2557 عقارا حصلت انطاليا على المرتبة الاولى بواقع 1024 منزلا، وجاءت اسطنبول في المرتبة الثانية بمبيعات 792 منزلًا، ثم مرسين بواقع 186 منزلا ".

واشارت إلى ان "الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال نيسان وبعدد 817 منزلا ، وجاء الايرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 377 منزلاً، واوكرانيا ثالثا وبعدد بـ 136 منزلا، والعراق رابعا بعدد 124 منزلا، وكازخستان خامسا وبعدد 89 منزلا".

ويتصدر العراقيون في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، الا ان ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد ايران مع بداية العام 2021، قبل ان يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان 2022 بعد هيمنة روسية على العقارات التركية .

وعزا الخبير الاقتصادي محمد الحسني في حديث لوكالة شفق نيوز، "اسباب تراجع العراقيين في شراء العقارات في تركيا الى قيام الاخيرة بتعديل قيمة العقار الواجب شراؤه للحصول على الجنسية".

وبيّن ان "تركيا رفعت الحد الأدنى لقيمة العقارات التي يجب شراؤها من أجل الحصول على الجنسية التركية إلى 400 ألف دولار بعد أن كان 250 الف دولار سابقا، فضلا عن الضوابط الاخرى الجديدة لمنح الإقامات التي باتت تقتصر على الشخص الذي يشتري فقط من دون أفراد أسرته".

واضاف ان "السبب الاخر هو الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالدولة خصوصا بعد الهبوط الكبير في الليرة مقابل الدولار".