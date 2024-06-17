العراقيون يتراجعون للمرتبة الخامسة في سوق العقارات التركية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاثنين، أن العراقيين احتلوا المرتبة الخامسة بين أكثر الدول شراءً للعقارات في تركيا خلال شهر مايو/ أيار الماضي.

وأظهر تقرير للهيئة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن مبيعات المنازل انخفضت بنسبة 2.4% في شهر مايو/ آيار مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق لتصل إلى 110,588 منزلا.

ومن بين المحافظات، كانت إسطنبول هي الأعلى بمبيعات وصلت إلى 18,814 منزلا، تلتها أنقرة بـ 9,861 منزلا، وأنطاليا بـ 6,306 منازل، بينما كانت بايبورت هي الأقل بمبيعات وصلت إلى 37 منزل، وأردهان بـ 46 منزل، وهكاري بـ 60 منزل.

وأشارت الهيئة إلى أن الروس احتلوا المرتبة الأولى في شراء العقارات في تركيا خلال مايو/ آيار بشراء 437 منزلاً، تلاهم الإيرانيون بـ 207 منازل، ثم أوكرانيا بـ 171 منزلاً، والمانيا بـ 104 منازل.

في حين جاء العراق بالمرتبة الخامسة بشراء 98 منزلاً، وكازخستان بالمرتبة السادسة بـ 95 منزلاً، والسعودية بالمرتبة السابعة بـ 65 منزلاً.

ومنذ عام 2015، كان العراقيون يتصدرون قائمة الدول في شراء المنازل في تركيا، إلا أنهم تراجعوا للمركز الثاني بعد إيران في بداية عام 2021، وللمركز الثالث منذ نيسان 2022 بفضل الهيمنة الروسية على السوق العقارية التركية.