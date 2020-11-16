سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

العراقيون أولاً في قائمة الدول الأكثر شراء للمنازل في تركيا لشهر تشرين الاول

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-16T08:43:58+0000
العراقيون أولاً في قائمة الدول الأكثر شراء للمنازل في تركيا لشهر تشرين الاول

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاثنين ان العراقيين تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال شهر تشرين الأول الماضي.

وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "تركيا باعت في شهر تشرين الاول الماضي 5 آلاف و258 منزلا للاجانب بزيادة بلغت 23.1%، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق".

وبينت ان اسطنبول هي المقاطعة الأولى التي حققت ألفي و458 عملية بيع للأجانب في تشرين الأول 2020. وجاءت أنطاليا ثانيا مع 928 عملية بيع منزل، وأنقرة ثالثا 347 بيع منزل، ويالوفا مع 187 بيع منزل ، وبورصة مع 186 منزل بيع.

واضافت ان "العراقيين تصدروا باقي الدول الاجنبية في الاكثر شراء للعقارات في تركيا خلال شهر تشرين الأول وبمقدار 909 منازل".

وتابعت أن "إيران جاءت بالمرتبة الثانية حيث اشترى مواطنوها 849 منزلاً، وروسيا جاءت ثالثا وبعدد بـ 400 منزل، وأفغانستان رابعا بعدد 225 منزلا، وكازاخستان خامسا وبعدد 213 منزلا.

ويتصدر العراقيون في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، في حين أعلن  وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في 13  تشرين الثاني 2020، أن أكثر من 114 ألف شخص عراقي يتواجدون الآن على أراضي بلاده.

related

عقوبات أمريكية ضد تركيا تدخل حيز التنفيذ

Date: 2019-12-21 10:22:16
عقوبات أمريكية ضد تركيا تدخل حيز التنفيذ

تركيا تبدي استعدادا لربط المدن العراقية ببلدان العالم جوا

Date: 2019-08-02 16:00:02
تركيا تبدي استعدادا لربط المدن العراقية ببلدان العالم جوا

تركيا تعلن اجراء جديدا بشأن السد "الكارثي" بالنسبة للعراق

Date: 2020-05-12 07:39:45
تركيا تعلن اجراء جديدا بشأن السد "الكارثي" بالنسبة للعراق

التبادل التجاري الايراني التركي يتجاوز 53 مليار دولار في خمس سنوات

Date: 2019-09-03 15:52:44
التبادل التجاري الايراني التركي يتجاوز 53 مليار دولار في خمس سنوات

الليرة التركية ترتفع بعد تصريح لترامب

Date: 2019-07-19 08:34:27
الليرة التركية ترتفع بعد تصريح لترامب

4.8 مليار دولار قيمة الصادرات التركية للعراق في 7 أشهر

Date: 2020-08-23 20:14:13
4.8 مليار دولار قيمة الصادرات التركية للعراق في 7 أشهر

تدهور اقتصادي تركي جديد يتحدى وعود صهر أردوغان

Date: 2019-09-30 20:57:13
تدهور اقتصادي تركي جديد يتحدى وعود صهر أردوغان

خط للغاز يشعل الحرب بين واشنطن وموسكو

Date: 2019-12-23 15:03:04
خط للغاز يشعل الحرب بين واشنطن وموسكو