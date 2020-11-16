العراقيون أولاً في قائمة الدول الأكثر شراء للمنازل في تركيا لشهر تشرين الاول

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاثنين ان العراقيين تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال شهر تشرين الأول الماضي.

وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "تركيا باعت في شهر تشرين الاول الماضي 5 آلاف و258 منزلا للاجانب بزيادة بلغت 23.1%، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق".

وبينت ان اسطنبول هي المقاطعة الأولى التي حققت ألفي و458 عملية بيع للأجانب في تشرين الأول 2020. وجاءت أنطاليا ثانيا مع 928 عملية بيع منزل، وأنقرة ثالثا 347 بيع منزل، ويالوفا مع 187 بيع منزل ، وبورصة مع 186 منزل بيع.

واضافت ان "العراقيين تصدروا باقي الدول الاجنبية في الاكثر شراء للعقارات في تركيا خلال شهر تشرين الأول وبمقدار 909 منازل".

وتابعت أن "إيران جاءت بالمرتبة الثانية حيث اشترى مواطنوها 849 منزلاً، وروسيا جاءت ثالثا وبعدد بـ 400 منزل، وأفغانستان رابعا بعدد 225 منزلا، وكازاخستان خامسا وبعدد 213 منزلا.

ويتصدر العراقيون في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، في حين أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في 13 تشرين الثاني 2020، أن أكثر من 114 ألف شخص عراقي يتواجدون الآن على أراضي بلاده.