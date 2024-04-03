العراقيون في مقدمة السائحين العرب إلى تركيا خلال شهر

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، اليوم الأربعاء، أن العراق جاء في مقدمة الدول العربية بعدد الزائرين خلال شهر شباط /فبراير من عام 2024.

وأظهر جدول للوزارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "عدد الزوار العراقيين الى تركيا خلال شباط بلغ 66 الفاً و905 سائحين، مرتفعا 3.54%عن نفس الشهر من العام 2023 الذي بلغ 66 الفاً و 128 سائحاً، فيما انخفض بنسبة 4.28%عن العام 2022 الذي بلغ عدد السياح العراقيين 72 الفاً و 824 سائحا".

كما أضافت الوزارة، أن "العراق جاء في مقدمة الدول العربية بعدد السياح الى تركيا خلال شباط العام الحالي، تليه السعودية ثانيا بعدد 45 ألفاً و69 سائحاً، ولبنان ثالثا بعدد 17 الفاً و 887 سائحا، ومن ثم الكويت رابعاً بعدد 17 الفاً و 868 سائحاً، ثم الأردن خامساً بعدد 17 الفاً و375 سائحاً، والإمارات سادساً بعدد 5 آلاف و 524 سائحاً، وقطر سابعاً بعدد 3 آلاف و129 سائحاً".