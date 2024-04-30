العراقيون في صدارة مواطني الدول دخولاً الى ايران في 2023

شفق نيوز/ افاد المجلس العالمي للسفر والسياحة، بأن العراقيين تصدروا نسبة السياح الأجانب المسافرين إلى إيران خلال العام 2023، في وقت يشهد فيه القطاع السياحي الإيراني نموا بنسبة 21٪.

وأضاف المجلس في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "السياحة في إيران تشهد نموا بنسبة 21% خلال عام 2023"، لافتا إلى أن "السياح العراقيين يأتون في الصدارة ومن ثم الأتراك في السفر إلى إيران".

ولفت إلى أن "حصة صناعة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2023 بلغت نسبة 23.2٪"، مشيرا إلى أن هذه الصناعة مثلت 9.1% من إجمالي الناتج المحلي العالمي وارتفعت قيمة هذه الصناعة إلى 9.9 تريليون دولار في عام 2023.

ووفقا للتقرير فإن العراقيين حلّوا بالمرتبة الأولى بنسبة 37٪ من إجمالي السياح الأجانب الذين دخلوا إيران في عام 2023، وبعد العراق، فيما احتل السياح الأتراك المركز الثاني من حيث عدد الزيارات إلى إيران عام 2023. وجاء السياح من جمهورية أذربيجان بنسبة 7%، وباكستان بنسبة 6%، ولبنان بنسبة 3% المراكز التالية على التوالي.

وبحسب هذا التقرير، فإن 97.7% من إجمالي الرحلات السياحية في إيران العام الماضي كانت بغرض الترفيه و2.3% من الرحلات كانت تجارية.

هذا وتشير الإحصائيات إلى أنه بالإضافة إلى ازدهار السياحة الخارجية في إيران، نمت صناعة السياحة المحلية أيضا بشكل جيد في عام 2023.

وأنفق السياح الأجانب 70 ألف مليار تومان في إيران عام 2023، أي بزيادة قدرها 83.6% مقارنة بالعام السابق له.