العراقيون في صدارة العالم بالحصول على الإقامة التركية الدائمة

شفق نيوز / جاء العراقيون في مقدمة دول العالم في الحصول على الإقامة الدائمة في تركيا، حسب هيئة الإحصاء التركية.

وذكرت الهيئة، في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز أن "عدد الأجانب يتم شمولهم في الجدول الذي حصلوا على إقامة سارية أو تصريح عمل، والأشخاص الذين لديهم وثيقة هوية تحل محل تصريح مثل وثيقة هوية الحماية الدولية وحاملي البطاقة الزرقاء بحيث لا يتم تضمين الاجانب الحاصلين على تأشيرة أو تصريح إقامة لمدة تقل عن 3 أشهر، ولا يتضمن أيضا السوريين الموجودين في البلاد مع وضع الحماية المؤقتة".

وأضافت أن "العراقيين جاؤوا في مقدمة دول العالم الحاصلين على الإقامة الدائمة في تركيا، ولغاية نهاية العام الماضي، بلغ عددهم 275.305 ألف شخص، منهم 140.973 الف شخص من الذكور و 134.332 من الإناث"، موضحة أن "سكان أفغانستان جاءوا بالمرتبة الثانية وبلغ عددهم 186.160 الف شخص، وبعدهم روسيا بالمرتبة الثالثة، بواقع 151.049 ألف شخص".

وجاء سكان ايران بالمرتبة الرابعة بعدد 117.026 ألف شخص، ثم تركمانستان خامساً بـ 116.447 ألف شخص، وألمانيا سادساً بـ 110.453 الاف شخص، ومن ثم سوريا بالمرتبة سابعاً بـ 99.360 الف شخص، وأذربيجان ثامناً بـ 68.884 الف شخص، في حين جاءت أوزبكستان بالمرتبة العاشرة بواقع 61.754 ألف شخص.