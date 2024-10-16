العراقيون في صدارة السياحة الإيرانية خلال 6 أشهر

شفق نيوز/ كشفت وزارة السياحة الإيرانية، يوم الاربعاء، أن العراق تصدر قائمة السياح الوافدين إلى إيران خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقال مساعد وزير السياحة، علي أصغر شالبافيان، إن "إيران استقبلت أكثر من 4 ملايين و168 ألف سائح في آخر ستة أشهر، حيث أدخلوا معها نحو 4 مليارات دولار".

وأضاف أن "معظم السياح الذين يدخلون إيران هم من العراق وأفغانستان وتركيا وباكستان وأذربيجان وأرمينيا والهند ودول الخليج والصين وروسيا على التوالي".