العراقيون في المرتبة 98 بقائمة أسعد شعوب العالم

شفق نيوز/ جاء العراق بالمرتبة الخامسة على مستوى الدول العربية و98 عالمياً ضمن قائمة أسعد دول العالم للعام 2023، من أصل 137 دولة، حسب موقع (Visual Capitalist) الذي يركز على موضوعات تشمل الأسواق والتكنولوجيا والطاقة والاقتصاد العالمي.

وركز تقرير أعده الموقع، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، بذلك في قياس الأفكار الذاتية مثل السعادة والرضا عن الحياة، والذي عده "عملًا صعبًا".

وسأل الباحثون الذين أعدوا التقرير، الناس ببساطة عن مدى رضاهم عن حياتهم، وتم تعيين الدرجات باستخدام هذه الإجابات المبلغ عنها ذاتيًا من الأشخاص الذين يعيشون في بلدان مختلفة، بالإضافة إلى عوامل جودة الحياة.

وحسب التقرير فإن متوسط السعادة العالمية يبلغ حاليًا 5.5 من 10، بانخفاض 0.1 عن العام الماضي .

ووفق التصنيف جاءت فنلندا بالمركز الاول بأسعد دول العالم في عام 2023 من أصل 137 دولة مدرجة بالجدول بحصولها على درجة 7.8 من أصل عشرة، تليها الدنمارك بحصولها على درجة 7.6 ، تليها ثالثا ايسلندا بدرجة 7.6 ايضا، ومن ثم اسرائيل بدرجة 7.5، وجاءت هولندا خامسا بدرجة 7.4، فيما تذيلت أفغانستان الترتيب بحصولها على درجة 1.9 وهي أقل دول العالم سعادة تليها لبنان بدرجة 2.4 .

وعربيا حصلت الإمارات العربية المرتبة 26 عالميا والاول عربيا بدرجة 6.6، وجاءت السعودية بالمركز 30 عالميا والثاني عربيا بدرجة 6.5، تليها البحرين بالمركز 42 عالميا والثالث عربيا بدرجة 6.2، تليها الجزائر بالمرتبة 81 عالميا والرابع عربيا بدرجة 5.3 تليها العراق بالمركز 98 عالميا والخامس عربيا بدرجة 5، ومن ثم جاءت فلسطين بالمركز 99 والسادس عربيا وتليها المغرب بالمركز 100 والسابع عربيا، وجاءت موريتانيا بالمركز 103 والثامن عربيا وتونس بالمركز 110 والتاسع عربيا وجاءت مصر بالمركز 121 عالميا والعاشر عربيا وجاءت الأردن بالمركز 123 عالميا والحادي عشر عربيا ولبنان بالمرتبة 136 عالميا والثاني عشر عربيا.

هذا ولم يتناول الباحثون جميع الدول العربية مثل الكويت وعمان وقطر وسوريا والسودان واليمن.