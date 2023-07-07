العراقيون يحتلون المرتبة الأولى بالسياحة إلى إيران

شفق نيوز/ احتل السائح العراقي المرتبة الأولى من بين السائحين الأجانب الذين زاروا إيران في العراق 2022، وذلك وفقا لما نشره المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC).

وأفاد المجلس في تقرير نشره حديثا، بنمو السياحة الإيرانية نحو 40% في العام 2022 ، مشيرا الى ان السائحين الأجانب أنفقوا 6.2 مليار دولار في إيران العام الماضي.

وذكر تقرير المجلس أن نموا بنسبة 22 بالمائة تحقق في قطاع صناعة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2022.

وواجهت صناعة السياحة الإيرانية انخفاضًا بنسبة 45 ٪ في حصتها في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، شهدت حصة هذه الصناعة في الاقتصاد نموًا بنسبة 40 ٪ في عام 2021، بحسب الوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية التي نشرت التقرير.

ووفقًا لآخر إحصائيات المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، زادت حصة صناعة السياحة في إجمالي الاقتصاد الإيراني في عام 2022 أيضًا بنسبة 39.2 في المائة ووصلت إلى 4.6 في المائة من إجمالي الاقتصاد الإيراني. وبالمثل، بلغت قيمة هذه الصناعة في إيران 454 ألف مليار تومان، وهي ليست بعيدة عن قيمة 499 ألف مليار تومان لهذه الصناعة قبل تفشي كورونا في 2019.

ولفت التقرير إلى أن معدل خلق فرص العمل لهذه الصناعة في إيران ازداد بنسبة 11.2٪ في عام 2022، وارتفع عدد العاملين في هذه الصناعة إلى 1.44 مليون شخص. كما بلغت حصة صناعة السياحة من إجمالي العمالة في إيران 6.1٪ في عام 2022.

وتشير الإحصاءات إلى أن السياح الأجانب أنفقوا 6.2 مليار دولار في إيران عام 2022، بزيادة 73.5٪ مقارنة بالعام السابق.

في العام 2022 ، أنفق السياح المحليون الإيرانيون ما يصل إلى 316 ألف مليار تومان، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 40.1٪ مقارنة بالعام السابق.

وبحسب هذا التقرير فإن 97.9٪ من إجمالي الرحلات السياحية في إيران العام الماضي كانت لغرض الترفيه و 2.1٪ من الرحلات كانت تجارية.

من إجمالي عدد السياح الأجانب الذين دخلوا إيران في عام 2022، كان 55٪ من العراقيين، والسياح من جمهورية أذربيجان وتركيا بنسبة 6٪، وباكستان بنسبة 5٪، والكويت بنسبة 2٪ على التوالي.