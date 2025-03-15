العراقيون في المرتبة الثالثة بشراء العقارات من تركيا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم السبت، ان العراقيين حلوا بالمرتبة الثالثة من بين أكثر الدول بشراء العقارات التركية خلال فبراير/ شباط الماضي من العام 2025.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان مبيعات المنازل في تركيا ارتفعت بنسبة 20.1% في فبراير/شباط مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وبلغت 112 ألف و 818 منزلاً.

واضافت ان مبيعات المنازل للأجانب انخفضت بنسبة 21.1% في فبراير/شباط مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وبلغت الفاً و 457 منزلا.

كما أشارت الهيئة إلى أن "الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال شهر فبراير/شباط وبعدد 256 منزلا، وجاء الايرانيين بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 133 منزلا، وجاء العراق ثالثا بـ 99 منزلا، وجاءت اذربيجان بالمرتبة الرابعة بـ 87 منزلا، وتلاه أوكرانيا بالمرتبة الخامسة 86 منزلا، تلتها ألمانيا بالمرتبة السادسة بـ 81 منزلا، وجاءت كازاخستان بالمرتبة السابعة بـ 46 منزلا، وجاء افغانستان الثامنه بـ 37 منزلا، وجاءت الصين تاسعا بـ 35 منزلا والمملكة المتحدة عاشرا بـ 32 منزلا".

وطالما تصدر العراقيون دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان 2022 بعد هيمنة روسيا على العقارات التركية.