العراقيون سادساً في شراء العقارات بإمارة الشارقة

شفق نيوز– الشارقة

حل المستثمرون العراقيون في المرتبة السادسة بين أكثر الجنسيات شراءً للعقارات في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال النصف الأول من عام 2025.

وأظهرت بيانات دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أن مستثمرين من 109 جنسيات أجروا معاملات عقارية بقيمة إجمالية بلغت 7.35 مليارات دولار أمريكي في الفترة نفسها.

وجاء العراقيون في المركز السادس بعدد 675 عقاراً تم شراؤها، خلف مواطني الإمارات الذين تصدروا القائمة بـ14,307 عقارات، يليهم المستثمرون الهنود بـ1,525 عقاراً، ثم السوريون بـ 969، والمصريون بـ685، والأردنيون بـ 678 عقاراً.

وحسب نوع العقار، تصدرت المعاملات السكنية بنسبة 74.6% من إجمالي العقارات المسجلة، بإجمالي 11,459 عقاراً، تلتها العقارات الصناعية التي بلغت 3,195 معاملة (20.8%)، ثم التجارية بعدد 603 معاملات (4%)، وأخيراً الزراعية التي سجلت 95 معاملة (0.6%).