العراقيون رابعا بشراء العقارات في تركيا خلال شهر

شفق نيوز - انقرة

اعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم السبت، ان العراقيين كانوا رابعا بأكثر الدول بشراء العقارات التركية خلال يونيو/ حزيران الماضي.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان مبيعات المنازل في تركيا ارتفعت بنسبة 35.8٪ في يونيو مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وبلغت 107 آلاف و 665 منزلاً.

واضافت ان مبيعات المنازل للأجانب ارتفعت بنسبة 8.7% في يونيو مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق، لتصل إلى ألف و 565 منزلًا.

وأشارت الهيئة إلى أن "الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال شهر حزيران وبعدد 326 منزلا، وجاء الاوكرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 111 منزلا، وجاءت الايرانيون ثالثا بـ 109 منازل، وبعدهم العراقيون بالمرتبة الرابعة بـ 97 منزلا، و تلاهم الألمان بالمرتبة الخامسة 95 منزلا، وجاءت أذربيجان بالمرتبة السادسة بـ 71 منزلا، وجاءت كازاخستان السابعة بـ 66 منزلا، وجاءت الصين الثامنة بـ 54 منزلا، و امريكا تاسعا بـ 41 منزلا، وفلسطين عاشرا 40 منزلا".

وطالما تصدر العراقيون دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان 2022 بعد هيمنة روسيا على العقارات التركية وبعدها للمركز الخامس.