العراقيون خامس أكثر الجنسيات شراءً للعقارات في تركيا الشهر الماضي

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم السبت، أن العراقيين حلّوا في المرتبة الخامسة ضمن قائمة أكثر الجنسيات شراءً للعقارات في تركيا خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

وذكرت الهيئة، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن إجمالي مبيعات المنازل في تركيا انخفض بنسبة 2.1% خلال يناير مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، ليسجل 34,069 منزلاً.

وأضافت أن مبيعات المنازل للأجانب تراجعت هي الأخرى بنسبة 20.8% قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 1,306 منازل، مشكلةً ما نسبته 1.2% من إجمالي مبيعات المنازل في البلاد خلال الشهر المذكور.

وأشارت الهيئة، إلى أن الروس تصدروا قائمة أكثر الجنسيات شراءً للعقارات في تركيا خلال يناير بعدد 219 منزلاً، تلتهم إيران في المرتبة الثانية بـ118 منزلاً، ثم أوكرانيا ثالثاً بـ77 منزلاً.

وجاءت المملكة المتحدة رابعاً بشراء 75 منزلاً، فيما حلّ العراقيون خامساً بـ74 منزلاً، تلتهم الصين سادساً بـ73 منزلاً، وأذربيجان سابعاً بـ54 منزلاً. كما جاءت فلسطين في المرتبة الثامنة بـ40 منزلاً، وأفغانستان تاسعاً بـ38 منزلاً، ثم كازاخستان عاشراً بـ29 منزلاً.

يُذكر أن العراقيين تصدروا قائمة الجنسيات الأكثر شراءً للمنازل في تركيا منذ العام 2015، قبل أن يتراجع ترتيبهم إلى المركز الثاني بعد إيران مطلع العام 2021، ثم إلى المركز الثالث منذ نيسان 2022 عقب تصدر الروس قائمة المشترين، ليستقروا لاحقاً في المرتبة الخامسة وفق أحدث البيانات.