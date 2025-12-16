العراقيون خامساً في شراء العقارات التركية خلال تشرين الثاني

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الثلاثاء، أن العراقيين احتلوا المرتبة الخامسة بين أكثر الدول شراءً للعقارات في تركيا خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وذكرت الهيئة، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن مبيعات المنازل في تركيا انخفضت بنسبة 7.8% في تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتصل إلى 141 ألف و100 منزل.

وأضافت، أن مبيعات المنازل للأجانب انخفضت بنسبة 9.7%، لتصل إلى 943 منزلاً، فيما شكلت مبيعات المنازل للأجانب 1.4% من إجمالي المبيعات، حيث كانت محافظات إسطنبول (728 منزلاً)، وأنطاليا (662 منزلاً)، ومرسين (157 منزلاً) هي الأكثر مبيعاً للمنازل للأجانب.

وأشارت الهيئة، إلى أن "الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا بعدد 310 منازل، فيما جاءت أوكرانيا بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 195 منزلاً، والمانيا ثالثاً بـ 151 منزلاً، وتلاها الإيرانيون بالمرتبة الرابعة بـ 147 منزلاً، بينما حل العراق خامساً 104 منازل".

ووفقاً للبيان، فقد وجاءت أذربيجان بالمرتبة السادسة 90 منزلاً، وجاءت الصين السابعة بـ 69 منزلاً، وجاءت افغانستان ثامناً بـ 57 منزلاً، بينما حلت فلسطين تاسعاً بـ 48 منزلاً، والسعودية عاشراً بـ 47 منزلاً.

وطالما تصدر العراقيون دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان 2022 بعد هيمنة روسية على العقارات التركية وبعدها للمركز الخامس.