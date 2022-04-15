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العراقيون ثانيا بين أكثر المشترين للعقارات في تركيا خلال شهر

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-15T10:24:43+0000
العراقيون ثانيا بين أكثر المشترين للعقارات في تركيا خلال شهر

شفق نيوز/ أحتل العراقيون المرتبة الثانية بين أكثر الجنسيات الأجنبية شراءً للعقارات في تركيا، وذلك وفقا لإحصائية نشرتها وكالة "الأناضول" شبه الرسمية اليوم الجمعة.

ووفقا للإحصائية فقد سجلت مبيعات العقارات التركية للأجانب زيادة بواقع 31 بالمئة في مارس/ آذار الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من 2021.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، بلغ إجمالي مبيعات العقارات في البلاد خلال مارس، 134 ألفا و170.

وبلغ عدد العقارات التي بيعت للأجانب 5 آلاف و567، بنسبة 4.1 بالمئة من إجمالي العقارات المباعة في مارس.

وحلت إسطنبول في المركز الأول من حيث مبيعات العقارات للأجانب بألفين و245 منزلا، تليها أنطاليا بـ1434، ثم أنقرة بـ347.

وجاء الإيرانيون في المركز الأول في شراء العقارات بـ784 منزلا، ثم العراقيون بـ741، يليهم الروس بـ547.

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