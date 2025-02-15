العراقيون ثالث أكثر المشترين للعقارات في تركيا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم السبت، أن العراقيين حلّوا في المرتبة الثالثة بين أكثر الجنسيات شراءً للعقارات في تركيا خلال شهر كانون الثاني 2025.

وذكرت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن مبيعات المنازل في تركيا ارتفعت بنسبة 39.7% خلال كانون الثاني / يناير مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث بلغ إجمالي المبيعات 112,173 منزلاً.

وأضافت أن مبيعات العقارات للأجانب شهدت انخفاضاً بنسبة 24.9% مقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، لتصل إلى 1,547 منزلاً.

وأشارت الهيئة إلى أن الروس تصدروا قائمة المشترين الأجانب للعقارات في تركيا خلال يناير/ كانون الثاني، بشرائهم 248 منزلاً، تلاهم الإيرانيون في المرتبة الثانية بـ262 منزلاً، فيما جاء العراقيون في المرتبة الثالثة بشراء 103 منازل.

وجاءت أوكرانيا في المرتبة الرابعة بـ94 منزلاً، تلتها ألمانيا خامساً بـ75 منزلاً، ثم أذربيجان في المركز السادس بـ50 منزلاً، والصين في السابع بـ49 منزلاً، وأفغانستان في الثامن بـ42 منزلاً، وكازاخستان تاسعاً بـ41 منزلاً، بينما احتلت المملكة المتحدة المركز العاشر بـ39 منزلاً.

يُذكر أن العراقيين كانوا في صدارة المشترين الأجانب للعقارات في تركيا منذ عام 2015، إلا أنهم تراجعوا إلى المركز الثاني بعد الإيرانيين مع بداية عام 2021، ثم إلى المركز الثالث منذ أبريل/ نيسان 2022، في ظل تزايد الطلب الروسي على العقارات التركية.