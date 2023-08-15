العراقيون ثالث أكبر مشترٍ للعقار في تركيا خلال تموز الماضي

شفق نيوز / أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الثلاثاء، مجيء العراقيين بالمرتبة الثالثة بين أكثر الشعوب بشراء العقارات في تركيا خلال شهر تموز الماضي.

وذكرت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "مبيعات المنازل في تركيا للأجانب انخفضت بنسبة 28.9٪ في شهر تموز مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وأصبحت 2801 عقارا، حصلت أنطاليا على المرتبة الأولى بواقع 996 منزلا، وجاءت إسطنبول في المرتبة الثانية بمبيعات 332 منزلًا، ثم مرسين بواقع 236 منزلاً".

وأضاف التقرير أن "الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال تموز، بواقع 772 منزلا، وجاء الإيرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 272 منزلاً، ثم العراقيون 204 منازل، وأوكرانيا رابعاً بواقع 146 منزلا، وكزاخستان خامساً 113 منزلاً".

ومن حيث الدول العربية، جاءت الكويت بعد العراق من حيث شراء المنازل في تركيا بـ 74 منزلاً تليها السعودية 64 منزلاً، ومصر 51 منزلاً ثم اليمن 36 منزلاً ومن ثم الأردن 31 منزلاً وأخيرا لبنان 29 منزلاً.

ولطالما تصدر العراقيون دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا،" منذ العام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان 2022 بعد هيمنة روسية على العقارات التركية.