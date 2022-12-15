العراقيون بعد الروس والإيرانيين في شراء الوحدات السكنية بتركيا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الخميس، أن العراقيين حلوا بالمركز الثالث من بين الأجانب في شراء الوحدات السكنية في تركيا خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

ووفقا للأرقام التي نشرتها الهيئة اليوم، فقد تراجعت نسبة بيع العقارات للأجانب في نوفمبر الفائت 17.4 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وسجلت تركيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بيع 6 آلاف و83 وحدة سكنية للأجانب في عموم البلاد.

وتكشف الأرقام عن تصدر المواطنين الروس قائمة شراء العقارات بألفين و575 وحدة سكنية، ثم الإيرانيين بـ 510، والعراقيين بـ331.

وخلال الفترة الممتدة من يناير إلى نوفمبر 2022، زادت مبيعات المنازل للأجانب بنسبة 20.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ووصلت 61 ألفًا و104 منازل.