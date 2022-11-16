 العراقيون بعد الروس والايرانيين بشراء العقارات في تركيا خلال شهر 

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاربعاء، ان العراقيين جاءوا بالمرتبة الثالثة كأكثر الشعوب بشراء العقارات في تركيا خلال شهر تشرين الأول الماضي.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "مبيعات المنازل في تركيا للأجانب انخفضت بنسبة 8.8٪ في تشرين الأول 2022 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وأصبحت 5 الاف و377 منزلًا، حصلت انطاليا على المرتبة الاولى بواقع الفي و123 منزلا، وجاءت اسطنبول في المرتبة الثانية بمبيعات الف و658 منزلًا، ثم مرسين بواقع 490 منزلا ".

واضافت ان "تركيا باعت خلال عشرة أشهر الأولى من العام الحالي 55 الفاً و21 منزلاً للأجانب وبنسبة ارتفاع بلغت 26.9% عن نفس الفترة من العام السابق".

وأشارت إلى أن "الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال تشرين الأول وبعدد الفي و 23 منزلا ، بينما جاء الإيرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 498 منزلاً"، لافتا الى ان "العراقيين ثالثا وبعدد بـ 310 منازل، والاوكرانيين رابعا بعدد 216 منزلا، وألمانيا خامسا وبعدد 211 منزلا".

ويتصدر العراقيون في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أنه تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان الماضي بعد هيمنة روسية على العقارات التركية .