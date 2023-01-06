العراقيون بعد الروس: المقيمون الأكبر عددا في تركيا

شفق نيوز/ ذكر موقع مؤسسة "نورديك مونيتور" السويدي أن أعداد المواطنين الروس المقيمين في تركيا تزايد بشكل كبير وأصبحوا يحتلون المرتبة الأولى بين المقيمين الأجانب، ويأتي بعدهم العراقيون.

وأوضح الموقع السويدي في تقرير له ترجمته وكالة شفق نيوز؛ أن الروس كانوا يعتبرون المجموعة الأكبر من الاجانب الذين يعيشون في تركيا بتصاريح إقامة في العام 2022، وذلك بعدما كانوا يحتلون المرتبة السادسة في العام 2021.

واشار التقرير الى ان تركيا صارت تعتبر ملاذا آمنا للأثرياء الروس الذين اضطروا بشكل خاص الى مغادرة الدول الغربية بسبب العقوبات المفروضة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، مضيفا أن الروس الفارين من الحرب أصبحوا يفضلون تركيا.

ولفت التقرير إلى أن من بين أسباب إقبال الروس على طلب الاقامة في تركيا، أن الحكومة التركية اعلنت مرارا انها لن تشارك الغرب في فرض العقوبات على روسيا.

وذكر موقع "نورديك مونيتور" أنه حصل على احصاءات تشير الى ان هناك ما مجموعه 1،349،559 اجنبيا يحملون تصاريح للاقامة في تركيا خلال العام 2022 ، وذلك مقارنة بـ1.314،181 في العام 2020.

ولفت التقرير الى ان الفئة الاكبر من تصاريح الاقامة تتعلق باذونات قصيرة الامد ومنحت الى 941،290 شخصا، موضحا ان الاجانب الذين يمتلكون عقارات والسياح الذين مددوا إقاماتهم، تقدموا في غالب الأحيان بطلبات للحصول على تصاريح اقامة قصيرة المدى. والى جانب هؤلاء هناك، 143،346 شخصا في تركيا من الحاملين لتصاريح إقامة دراسية، بينما يستفيد الرعايا الاجانب من المتزوجين من مواطنين اتراك او لديهم اطفال، من تسهيلات الاقامة العائلية ، والتي صدرت لـ 100398 شخصا في عام 2022.

وبالاجمال، ذكر التقرير؛ أن الروس يمثلون المجموعة الأكبر من الاجانب من الحاصلين على تصاريح اقامة في تركيا خلال العام 2022، حيث بلغ عددهم 145715 بحلول نهاية العام، وهو أكثر من ضعف الروس ال 65121 الذين طلبوا إقامات خلال العام 2021.

ولفت التقرير الى انه بعد المواطنين الروس، يأتي العراقيون حيث يبلغ عددهم 132.446 الف شخص، ثم المواطنين من تركمانستان وسوريا.

ترجمة: وكالة شفق نيوز