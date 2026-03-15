العراقيون بصدارة المشترين الأجانب للعقارات في تركيا لعقد كامل

شفق نيوز- أنقرة

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، يوم الأحد، أن العراقيين تصدروا قائمة المشترين الأجانب للعقارات في تركيا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2025.

وأشارت البيانات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إلى أن "إجمالي الوحدات المباعة للعراقيين بلغت أكثر من 51,900 وحدة سكنية، متجاوزة بذلك الوحدات المباعة للروس والتي سجلت حوالي 50,700 وحدة".

وأضافت أن "إيران جاءت ثالثة بما يقارب 43,600 وحدة سكنية، تلتها أوكرانيا بـ 38,200 وحدة، فيما استمرت الدول العربية مثل السعودية والكويت في الظهور ضمن أعلى المشترين، حيث سجلت السعودية 27,300 وحدة والكويت 16,800 وحدة، في حين بلغت ألمانيا حوالي 15,400 وحدة".

وأظهرت الإحصائية أن العراق "بدأ يتراجع في شراء العقارات في تركيا منذ عام 2020، نتيجة عوامل عدة، منها التقلبات الاقتصادية وتغيّرات السياسات العقارية والانتقالية في السوق التركي".

وعلى الرغم من هذا التراجع، حافظ العراق على مكانة قوية، ليصبح في عام 2020 ثاني أعلى الدول شراءً بعد إيران، ثم في عام 2022 تراجع إلى المرتبة الثالثة بعد روسيا وإيران.

إلا أن إجمالي المبيعات خلال العقد الممتد بين 2015 و2025 جعل العراق الأكثر شراءً للأجانب على مدار السنوات العشر، مما يبرز استمرارية قوة الطلب العراقي على السوق العقاري التركي على المدى الطويل.