العراقيون بالمرتبة الثالثة بشراء العقارات في تركيا خلال آذار

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الثلاثاء، ان العراقيين جاءوا بالمرتبة الثالثة بين أكثر الشعوب بشراء العقارات في تركيا خلال شهر آذار/مارس.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "مبيعات المنازل في تركيا للأجانب انخفضت بنسبة 38.7٪ في آذار مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وأصبحت 3415 عقارا حصلت انطاليا على المرتبة الاولى بواقع 1324 منزلا، وجاءت اسطنبول في المرتبة الثانية بمبيعات 1090 منزلًا، ثم مرسين بواقع 240 منزلا ".

واشارت إلى ان "الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال اذار وبعدد 1175 منزلا ، وجاء الايرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 472 منزلاً، والعراقيون ثالثا وبعدد بـ 165 منزلا، واوكرانيا رابعا بعدد 160 منزلا، وكازخستان خامسا وبعدد 121 منزلا".

ويتصدر العراقيون في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، الا ان ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد ايران مع بداية العام 2021، قبل ان يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان 2022 بعد هيمنة روسية على العقارات التركية .