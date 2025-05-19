العراقيون الأكثر تملكاً للعقارات في الأردن خلال الثلث الأول من العام الحالي

شفق نيوز/ تصدرت الجنسية العراقية قائمة الجنسيات الأكثر تملكاً للعقارات في الأردن خلال الثلث الأول من العام 2025.

وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، تصدر العراق بعدد 170 عقاراً، تليه السعودية بـ143 عقاراً، ثم السورية بـ66 عقاراً.

وأضاف التقرير، أن العراق حلّ أيضاً في المرتبة الأولى بحجم استثمار تجاوز 23.7 مليون دينار أردني (ما يعادل 33 مليوناً و427 ألفاً و783 دولاراً أمريكياً)، بنسبة بلغت 36% من إجمالي قيمة التملك، تليه الولايات المتحدة بـ8.75 مليون دينار أردني (12 مليوناً و341 ألفاً و481 دولاراً أمريكياً) بنسبة 13%، ثم سوريا بـ4.39 مليون دينار أردني (6 ملايين و191 ألفاً و897 دولاراً أمريكياً) بنسبة 7%، فالسعودية بـ2.8 مليون دينار أردني (3 ملايين و949 ألفاً و274 دولاراً أمريكياً) بنسبة 4%.

وفي قائمة الجنسيات، تصدّرت السعودية قضية التملك خلال نيسان/ أبريل الماضي بـ45 عقاراً، تلاها العراق بـ37 عقاراً، ثم سوريا والولايات المتحدة بـ16 عقاراً لكل منهما، فيما حلّت الإمارات وألمانيا رابعاً بـ12 عقاراً لكل جنسية.

أما من حيث القيمة الاستثمارية، فجاء العراقيون في الصدارة بـ5.75 مليون دينار أردني (أي ما يعادل 8 ملايين و110 آلاف و116 دولاراً أمريكياً) بنسبة 36%، تلتهم الإمارات بـ1.35 مليون دينار أردني (مليوناً و904 آلاف و114 دولاراً أمريكياً)، ثم الولايات المتحدة بـ1.3مليوندينار أردني (مليوناً و833 ألفاً و591 دولاراً أمريكياً".