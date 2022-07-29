العجز التجاري التركي يقفز 185%

شفق نيوز/ أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي يوم الجمعة أن عجز التجارة الخارجية للبلاد ارتفع 184.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 8.167 مليارات دولار في يونيو حزيران، مع ارتفاع الواردات بنسبة 39.7 بالمئة.

وأظهرت البيانات أن الواردات بلغت 31.595 مليار دولار بينما زادت الصادرات 18.7 بالمئة إلى 23.428 مليار دولار.

وتهدف تركيا، بموجب برنامج اقتصادي تم الكشف عنه العام الماضي، إلى التحول لتحقيق فائض في ميزان المعاملات الجارية عبر زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم وتراجع العملة.

وأظهرت البيانات أن العجز في النصف الأول من العام ارتفع 142.7 بالمئة إلى 51.40 مليار دولار.