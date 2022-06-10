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العام المقبل .. "دانة غاز" تتوقع ارتفاعاً بالإنتاج من حقل "خورمور" في إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-10T08:35:11+0000
العام المقبل .. "دانة غاز" تتوقع ارتفاعاً بالإنتاج من حقل "خورمور" في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ توقع الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز باتريك المان وارد، ارتفاع نسبة الانتاج في حقل "خورمور" الغازي في إقليم كوردستان العام المقبل.

وأوضح باتريك وارد، في مقابلة مع "معلومات مباشر"، أن أهم أهداف دانة غاز الحالية الانتظام بالدفعات المستلمة من إقليم كردستان العراق ومصر وتسوية جزء كبير من المستحقات غير المدفوعة، مشيراً إلى أن النصف الأول من العام القادم سيشهد اكتمال أعمال التوسعة في حقل خورمور في إقليم كردستان العراق، مما سيعزز إجمالي إنتاج الشركة بنسبة 25%.

وأشار وارد إلى أن ارتفاع أسعار النفط الحالية من أحد العوامل الرئيسية التي ستعمل على تعزيز أداء الشركة في الفترة المقبلة وسيكون لها أثر إيجابي على النتائج التشغيلية والمالية للشركة.

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