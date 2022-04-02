سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العامري يحدد أسباب تحول الاقتصاد العراقي لـ"ريعي" ويحذر من تكرار "الاجتهادات والأخطاء"

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-02T17:30:49+0000
العامري يحدد أسباب تحول الاقتصاد العراقي لـ"ريعي" ويحذر من تكرار "الاجتهادات والأخطاء"

شفق نيوز/ أرجع زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، يوم السبت، أسباب تحول الإقتصاد في العراق إلى "أُحادي" أو "ريعي" إلى عدم مواكبة الأساليب العملية في تحسين واقع هذا القطاع، محذرا في الوقت ذاته من تكرار ما اسماها "الاجتهادات، والأخطاء" التي أدت إلى تدهور الاقتصاد في البلاد.

وقال العامري في كلمة له خلال مؤتمر "القوة الناعمة وتأثيرها على العراق" والذي انعقد اليوم في العاصمة بغداد، إن "الأسباب الحقيقة التي جعلتنا اقتصادا أُحاديا مع شديد الاسف أو ريعياً كما يُعبر عنه هو عدم إتباعنا الأساليب العلمية للتوصل إلى حلول لهذه المشاكل".

وأضاف "اليوم ليس لدينا خيار بكل صراحة أجتهدنا فأخطانا وهذا يكفي، والمطلوب في الوقت الراهن ان نلجأ الى المنهج العملي البحثي للوصول الى حلول للكثير من المشاكل من بينها الأمن الغذائي".

ويتميز اقتصاد العراق بأنه اقتصاد ريعي استهلاكي يعتمد بشكل كلي على عائدات بيع النفط والتي هي المصدر الرئيسي لموازنة البلاد العامة.

ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل العراق يتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج او الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.

related

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في السوق العراقية

Date: 2021-09-14 08:12:25
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في السوق العراقية

العراق يعيد باخرة محملة بالمواد الى الأمارات

Date: 2020-07-24 11:43:14
العراق يعيد باخرة محملة بالمواد الى الأمارات

العراق أكبر المستوردين للحبوب والبقوليات التركية خلال النصف الاول لعام 2021

Date: 2021-07-14 06:30:01
العراق أكبر المستوردين للحبوب والبقوليات التركية خلال النصف الاول لعام 2021

ارتفاع أسعار الذهب "الأجنبي والمحلي" في السوق العراقية

Date: 2021-10-13 08:48:04
ارتفاع أسعار الذهب "الأجنبي والمحلي" في السوق العراقية

المالية النيابية: لا موازنة تكميلية ولا استثمارات في العراق

Date: 2020-08-31 11:23:06
المالية النيابية: لا موازنة تكميلية ولا استثمارات في العراق

بينها العراق.. تعرف على ترتيب الدول العربية بحجم القروض من البنك الدولي (صورة)

Date: 2020-02-15 07:40:46
بينها العراق.. تعرف على ترتيب الدول العربية بحجم القروض من البنك الدولي (صورة)

تقرير أمريكي: العراق يتوجه نحو الخليج لكسر احتكار إيران للكهرباء

Date: 2022-02-09 20:07:31
تقرير أمريكي: العراق يتوجه نحو الخليج لكسر احتكار إيران للكهرباء

للمرة الثانية .. البورصة في العراق تتوقف عن التداول نتيجة الحظر الشامل

Date: 2021-02-27 07:25:10
للمرة الثانية .. البورصة في العراق تتوقف عن التداول نتيجة الحظر الشامل