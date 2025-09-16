"العالم في خطر".. الطاقة الدولية تحذر من انخفاض إنتاج النفط والغاز

شفق نيوز- باريس

حذرت وكالة الطاقة الدولية، يوم الثلاثاء، من استمرار تراجع إنتاج النفط والغاز بوتيرة عالية في الحقول المستغلة عالمياً.

وكشف الوكالة، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، عن تسارع وتيرة التراجع في إنتاج النفط والغاز من الحقول العاملة حاليا في العالم، حيث يقتصر الاستثمار على دعم العمليات الحالية في أحسن الأحوال.

كما حذرت من أن تسارع انخفاض الإنتاج من الحقول النفطية والغازية القائمة له تداعيات كبيرة على الأسواق وأمن الطاقة في العالمي.

وتابع التقرير: "بدون استثمارات مستمرة في هذه الحقول، سيفقد العالم سنوياً كمية تعادل إنتاج البرازيل والنرويج مجتمعتين (5.5 ملايين برميل يوميا)، وهو ما يمثل انخفاضا متوسطا بنسبة 8% سنويا خلال العقد المقبل".

وبالنسبة للغاز الطبيعي، يتوقع التقرير أن ينخفض الإنتاج بدون استثمارات كافية بمتوسط 9% سنويا أو ما يعادل 270 مليار متر مكعب سنويا، وهي كمية توازي إجمالي إنتاج إفريقيا الحالي من الغاز الطبيعي.

وأشار إلى تفاقم هذه المشكلة مقارنة بالعقد الماضي، حيث كان الانخفاض المتوقع في الإنتاج بدون استثمارات في عام 2010 يقدر بنحو 3.9 مليون برميل يوميا للنفط و180 مليار متر مكعب للغاز.

وأرجع التقرير تسارع وتيرة التراجع في الإنتاج العالمي إلى الاعتماد المتزايد على الموارد غير التقليدية مثل النفط الصخري والمشاريع البحرية العميقة، والتي تتميز بمعدلات استنزاف أسرع من الحقول التقليدية.

وأضاف أن هناك مؤشراً مقلقاً يتمثل في أن الاستثمارات السنوية في قطاع النفط والغاز منذ 2019 تذهب لتعويض التراجع في الإنتاج الحالي، وليس لتلبية النمو في الطلب العالمي على الطاقة.

وخلصت الوكالة، حديثها بالقول إن "شركات الطاقة العالمية أصبحت تبذل جهودا أكبر بكثير من ذي قبل لمجرد الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية"، متوقعة أن "تصل الاستثمارات في هذا القطاع خلال العام الجاري إلى 570 مليار دولار".