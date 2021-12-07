العالمي للذهب: مشتريات شهرية قليلة من الذهب والعراق يحافظ على مركزه العالمي

شفق نيوز/ اعلن المجلس العالمي للذهب، الثلاثاء، ان البنوك المركزية للدول اشترت كميات قليلة من الذهب خلال شهر واحد، فيما حافظ العراق على مركزه العالمي.

وقال المجلس في أحدث جدول له لشهر كانون الاول لعام 2021 واطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "البنوك المركزية اشترت طنيّن من الذهب على أساس صافي، حيث قوبلت الشراء بمبيعات من عدد صغير من البنوك، وهو أدنى إجمالي شهري في عام 2021".

واضاف ان " أربعة بنوك مركزية شكلت الغالبية العظمى من عمليات الشراء، حيث كانت كازاخستان أكبر مشترٍ بإضافة 6 أطنان، تليها الهند التي أضافت 3.8 أطنان، واشترت روسيا بمقدار 3 أطنان خلال الشهر، كما اشترت أيرلندا طنًا واحدًا من الذهب، في حين سجلت ثلاثة بنوك مركزية مبيعات شملت أوزبكستان 8 طنا وتركيا طنيّن وقطر طنيّن".

واشار الى ان "العراق حافظ على مركزه العالمي 39 للشهر الخامس على التوالي من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب لتبلغ حيازته من الذهب 96.4 طنا وهي تمثل 8.8 % من باقي احتياطاته الاخرى".

واوضح ان "العراق حافظ ايضا على مرتبته الخامسة عربيا بعد كل من السعودية وليبيا والجزائر ولبنان"، مبينا ان "مجموع حيازة الذهب لدى الدول العربية الخمسة تبلغ 996.4 طنا".

ولفت الى ان " الولايات المتحدة ما زالت تتربع باقي الدول باكبر حيازة للذهب في العالم وبواقع 8.133 الف طن تليها المانيا 3.359 الف طنا ومن ثم جاءت ايطاليا 2.451 الف طنا، فيما تذيلت سورينام بالمرتبة 100 وبواقع 1.5 طن تسبقها اليمن وبواقع 1.6 طن".

يذكر ان مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.