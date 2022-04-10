العالمي للذهب: تراجع احتياطيات العالم من الذهب والعراق لم يقدم اي تحديث لحيازته

شفق نيوز/ أعلن المجلس العالمي للذهب، اليوم الأحد، عن تراجع احتياطيات العالم من الذهب بعد قيام البنوك المركزية للدول ببيع كميات منه خلال شهر واحد، مبينة ان العراق لم يقدم اي تحديث لحيازته من الذهب منذ تشرين الأول الماضي .

وقال المجلس في أحدث جدول له لشهر نيسان لعام 2022 واطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "احتياطي العالمي للذهب تراجع بواقع 6 أطنان نتيجة قيام البنوك المركزية ببيع كميات منه"، مبينا ان "أوزبكستان أكبر بائع في الشهر، حيث خفضت احتياطاتها من الذهب بمقدار 22 طناً إلى 339 طناً، وباعت كازاخستان 5 أطنان، كما باعت قطر 6 أطنان ومنغوليا 1 طن وألمانيا 1 طن".

واضاف ان "تركيا سيطرت على صافي المشتريات، حيث أضافت 25 طناً إلى احتياطاتها من الذهب، واشترت الهند 2.6 طن خلال الشهر، بينما أضافت أيرلندا، المشتري النشط الوحيد في السوق المتقدمة، 1 طن من الذهب إلى احتياطاتها".

واشار الى ان "العراق لم يقدم اي تحديث لحيازته من الذهب منذ تشرين الاول عام 2021، إلا أنه حافظ على مركزه العالمي 39 من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب لتبلغ حيازته من الذهب 96.4 طنا وهي تمثل 9.3% من باقي احتياطاته الاخرى".